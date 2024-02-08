Оккупанты берегут тяжелую технику и продолжают мясные штурмы.

Ситуация на левобережье Херсонской области остается сложной. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге, комментируя тот факт, что в Крынках взвился украинский флаг.

"Ситуация остается достаточно сложной и присутствие там украинского флага - это один из сигналов в частности, и местным жителям о том, что силы обороны Украины продолжают борьбу, удерживать позиции. Никуда они не делись, как бы не хотели российские паблики", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что подразделения ВСУ продолжают на Левобережье боевую работу - закрепление на позициях, но враг не прекращает штурмы. В частности, вчера было их четыре.

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По данным военной, захватчики штурмуют ВСУ без применения военной техники.

"Характерным остается то, что продолжает действовать командирское эмбарго на использование бронетехники. Фактически продолжаются мясные штурмы. Сейчас видим, что враг верит в Силы обороны Украины - экономит бронетехнику. Чтобы, когда придут наши, им было чем биться", - констатировала Гуменюк.

В то же время украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. По данным Сил обороны юга, за минувшие сутки получено подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 57 оккупантов, танк, 5 орудий, 2 миномета и 12 единиц автомобильной техники.

Ситуация в районе Крынок

6 февраля стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонской области, в Крынках. Аналитики DeepState заявили, что флаг установили бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты.

По словам военного аналитика Александра Коваленко, для российских оккупантов Крынки являются очень неудобной локацией. Для выдавливания ВСУ с левого берега в Крынках оккупанты в прошлом году сформировали три тактические группы, численностью практически в две бригады. Эти группы действовали по флангам, с Казачьи Лагеря-Крынки, Корсунка-Крынки и фронтально с трассы 2206 через лесной массив. Как пояснил Коваленко, эффективность действий вражеских группировок, в составе которых сотни единиц тяжелой техники, снижается отсутствием контроля над дорогой первого рубежа и зависимостью всех логистических цепочек от 2206. В свою очередь, 2206 находится в зоне не только поражения артиллерией ВСУ с правого берега, но и активности дронов.

Конфигурация левого берега Херсонщины способствует раскрытию потенциала дронов, без противодействия РЭБ, потому что последние находится в зоне поражения артиллерией ВСУ.

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