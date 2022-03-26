Многих зверей, к счастью, удалось эвакуировать.

Российские оккупанты обстреляли семейный экопарк "Ясногородка". В результате бомбардировки погибла часть животных.

О ситуации в "Ясногородке" рассказали авторы Telegram-канала "Реальный Киев". Вражеский удар убил немало зверей, однако точное количество не уточняется. К счастью, большинство пернатых и мохнатых друзей человека удалось спасти. Вольеры животных сгорели из-за обстрела и возникшего впоследствии пожара.

На территории "Ясногородки" содержалось много зверей. Больше всего было копытных животных — 212 особей 26 видов. Еще насчитывалось 300 страусов и 220 особей 18 видов других птиц. Приматов и сухопутных черепах удалось эвакуировать. Первых было 17 особей 6 видов, а вторых — 23 особи. А замыкают список енот полоскун, енот носуха, дикобразы и сурикаты, которых было 13 особей.

Напомним, сегодня из харьковского экопарка "Фельдман" эвакуировали восьмерых кенгуру разных видов — взрослых и детенышей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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