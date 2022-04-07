Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.
Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло. Врагу не удаются наступательные планы, как вот вчера под Новотошковским, поэтому он вновь бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке", - отметил он.
Гайдай сообщил, что на линии фронта "в целом отбито девять атак противника: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть автомобильной техники, четыре артиллерийские системы".
Он добавил, что подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.
Россияне продолжают артиллерийские обстрелы Попасной.
Напоминается, что вчера днем в Северодонецке загорелись по меньшей мере 10 домов, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах, ранены пять человек, которые стояли в очереди в центре оказания гуманитарной помощи.
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