На линии фронта в Луганской области украинские бойцы отбили 9 атак врага, уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 автомобильной техники, 4 артиллерийские системы.

Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Количество поврежденных многоэтажек в Северодонецке за вчера до сих пор устанавливаем, находим новые разрушения в тех кварталах, где возгораний после попадания российских снарядов не произошло. Врагу не удаются наступательные планы, как вот вчера под Новотошковским, поэтому он вновь бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке", - отметил он.

Гайдай сообщил, что на линии фронта "в целом отбито девять атак противника: уничтожено шесть танков, пять единиц бронированной и шесть автомобильной техники, четыре артиллерийские системы".

Он добавил, что подразделения ПВО сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Россияне продолжают артиллерийские обстрелы Попасной.

Напоминается, что вчера днем в Северодонецке загорелись по меньшей мере 10 домов, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах, ранены пять человек, которые стояли в очереди в центре оказания гуманитарной помощи.

Война против Украины: