ВСУ уничтожили или нейтрализовали за сутки 224 БпЛА различных типов.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" российские оккупанты все чаще совершают химические атаки.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его данным, за сутки россияне совершили 6 сбросов из БПЛА боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин (предположительно, гранаты к-51).

Он отметил, что в течение недели зафиксировано около десятка вражеских попыток атаковать ядовитыми веществами.

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Украинские воины продолжают стойко держать оборону. Общие потери врага за сутки составляют 417 оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники (не считая БПЛА). В частности, это 12 боевых бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника.

Нейтрализовано или уничтожено 224 БПЛА различных типов.

Тарнавский отметил, что оккупанты значительно увеличили применение дронов-камикадзе - 114 ударов за сутки; это самый большой показатель с начала февраля.

Война в Украине: новости

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский впервые предупредил об усилении штурмов со стороны РФ на Таврическом направлении.

А 27 января Тарнавский сообщил о сильных штурмах РФ на Таврическом направлении. По словам командующего войсками "Таврия", за день ВСУ проводят по 50 боевых столкновений с врагом.

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