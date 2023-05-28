Применение запрещенного оружия зафиксировано в районе Авдеевки.

Российские оккупанты применили химическое оружие против бойцов Вооруженных сил Украины возле Авдеевки. С украинской стороны потерь нет, потому что ветер был в строну врага.

"На днях зафиксировано приминение химического оружия на Донецком направлении фронта, возле Авдеевки. Это подтвержденный факт. Был сброс химического вещества с беспилотника", - сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его информации, вероятно россияне применили гранаты К-51 и химическое вещество хлоропикрин.

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"Ветер был в сторону противника. С нашей стороны без потерь", - сообщил спикер.

Он отметил, что применение химических боеприпасов было впервые за длительное время на Таврическом направлении.

"В последнее время химические атаки использовались против ВСУ под Херсоном во время деоккупации", - отметил Шершень.

Справка УНИАН. В 1993 году была подписана Конвенция о запрете разработки, производства, накопления, использования химического оружия и о его уничтожении. Это международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений. Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 года.

При контакте хлорпикрин вызывает сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей. Вещество эффективно работает как слезоточивый газ, быстро лишает человека боеспособности, но в большой концентрации может привести к смерти. Кроме того, вещество отравляет воду и пищу солдат. Хлорпикрин массово использовался во время Первой мировой войны и в Афганистане.

Применение химоружия в войне против Украины - последние новости

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 27 мая сообщили, что российские захватчики планируют сорвать ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины с применением химического оружия в Запорожской области. Отмечается, что спецслужбы РФ уже начали воплощать провокацию с химическим оружием.

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