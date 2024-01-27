Второй день подряд там наблюдается по 50 боевых столкновений, акцентировал командующий.

Генерал Александр Тарнавский сообщил о сильных штурмах РФ на Таврическом направлении. По словам командующего войсками "Таврия", второй день подряд ВСУ проводят по 50 боевых столкновений с врагом.

Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий, констатировал бригадный генерал на своей странице в Telegram.

Также он уточнил, что за последнюю неделю (в течение 7 дней) Россия нанесла по зоне ответственности "Таврии" 100 авиаударов. В основном речь идет о КАБах, которые оккупанты сбрасывали на Донецкую область. Также Россия реализовала 714 артобстрелов.

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Нашим военным по итогам недели удалось забрать в плен полтора десятка оккупантов.

"Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, не учитывая БПЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники", - сообщил Тарнавский.

За минувшие сутки бойцы "Таврии" уничтожили 230 БпЛА различных типов, добавил генерал.

Россия усилила штурмы Таврического направления

Накануне командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский впервые предупредил о новом усилении штурмов со стороны РФ на Таврическом направлении. Он уточнил, что в течение 26 января оккупанты провели 50 боевых столкновения с ВСУ и совершили 624 артобстрелов. В то же время войска Украины уничтожили 480 военных РФ и 23 единицы техники, указывал он.

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