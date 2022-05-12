Армия РФ может улучшить свое положение на юге, захватив два населенных пункта.

Российские оккупанты могут готовиться к возобновлению наступательных действий на Херсонщине с целью захвата всей области в ближайшие дни.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Захватчики пытаются укрепить свои позиции на западе Херсонской области, взяв под контроль Брускинское и Большую Александровку. Эти населенные пункты граничат с Николаевской областью и могут помочь им атаковать это направление.

Аналитики ISW замечают, что Россия вряд ли планирует оглашать на оккупированных территориях псевдореспублики. Скорее всего, страна-оккупант хочет непосредственного присоединения оккупированных украинских территорий к России.

Как отмечают эксперты, вдоль южной оси и в Донецкой и Луганской областях Россия остается в тупике.

Украинские войска продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Контрнаступление украинской армии вынудило российские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город.

В то же время оккупанты продолжают попытки окружить украинские позиции в районе Северодонецк-Рубежное-Лисичанск. Нет никаких подтверждений того, что наступление удалось.

ISW прогнозирует, что россияне попытаются начать наступление на Бахмут после захвата Попасной. Им необходимо обеспечить доступ к шоссе на север к Славянску.

Вероятно, оккупанты продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы окружить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецкой.

По мнению аналитиков, армия Путина решила захватить мариупольский завод "Азовсталь" с помощью наземной атаки, а также постарается усилить свой гарнизон на Змеином.

Ситуация в Приднестровье остается напряженной, но без значительных изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова. В то же время он призвал украинцев, особенно тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерных эмоций".

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

По данным экспертов, наступление ВСУ в Харьковской области усложняет для оккупационных сил РФ обстановку на Донбассе.

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