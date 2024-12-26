Оккупанты пытаются пересечь реку Волчья, чтобы окружить ВСУ в Купянске, - военный

Воин отметил, что Силы обороны отражают попытки оккупантов продвинуться на Харьковском направлении. Ситуация под контролем.

Российские оккупанты пытаются пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться на Купянск Харьковской области. Об этом в эфире канала "Киев24" заявил Александр Даниленко, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт".

Военный считает, что россияне хотят взять Купянск, чтобы зайти с тыла и окружить группировку украинских бойцов. Ситуация на Харьковском направлении сложная, но контролируемая, добавил Даниленко.

"Все штурмовые действия, происходящие в Волчанске и окрестностях, направлены, чтобы пересечь реку Волчья. Этого им позволить нельзя. Во-первых, это создаст предпосылки для создания так называемой буферной зоны... Также (россияне - УНИАН) хотят создать предпосылки для продвижения на Купянск - зайти с тыла и окружить нашу группировку войск, которая защищает Купянск. Мы противодействуем этим попыткам", - отметил Даниленко.

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Военный отметил, что Силы обороны отражают попытки оккупантов продвинуться на Харьковском направлении. Ситуация под контролем.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 24 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 248 боевых столкновений с противником. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Как рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, ситуация в Торецке очень сложная, бои с российскими захватническими войсками ведутся за каждый дом.

Между тем в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВСУ помешали оккупантам расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении. Механизированный накат оккупационной армии происходил в две волны и продолжался почти весь день.

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