Удалось поразить и уничтожить 12 единиц вражеской техники и ликвидировать 18 оккупантов.

На Купянском направлении Силы обороны Украины помешали российским захватчикам осуществить попытку расширения плацдарма на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

"23 декабря враг под прикрытием дождя и тумана предпринял попытку расширения плацдарма на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Так, механизированный накат оккупационной армии происходил в две волны и продолжался почти весь день. Благодаря совместным действиям Сил обороны вражескую попытку штурма отбили и сожгли технику противника, сообщили в оперативно-стратегической группировке.

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В связи с этим в результате слаженной работы подразделений было поражено и уничтожено 12 единиц бронированной техники. В частности, уничтожена одна вражеская БМП-2 и два танка, поражено 8 единиц БМП-2 и один танк.

Вместе с тем Силам обороны Украины удалось ликвидировать 18 захватчиков и шестерых ранить.

В сообщении уточняется, что в отражении штурма оккупантов участвовали защитники батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" и 205-го отдельного батальона 241-й бригады ТРО.

Попытка россиян расширения плацдарма на берегу реки Оскол: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не оставляют попыток по созданию плацдарма на западном берегу реки Оскол. Оккупанты атаковали укрепления украинских защитников, ситуация там очень динамичная.

25 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватнические войска десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск. По данным аналитиков, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу.

3 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские защитники выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области.

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