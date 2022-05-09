Противник нарастил огневой влияние и пытается прорвать оборону украинских защитников.

Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северска, Славянска, Лисичанска и Авдеевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе отмечают, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

"На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлении на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневой влияние, пытается прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений наших войск с применением имеющихся средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Отдельные определенные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск основные усилия сосредоточивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулыгивка – Новая Дмитровка и Сулыгивка – Курулька.

С целью недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины сосредоточил на территории Российской Федерации в Белгородской области до девятнадцати батальонных тактических групп. Продолжается переброска личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб ВСУ раскрыл вражеские потери на Донбассе за сутки. Отбито 6 вражеских атак, уничтожено 20 танков и 28 единиц боевой бронированной техники противника.

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