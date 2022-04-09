Никто из пограничников не пострадал.

В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе, один из беспилотных летательных аппаратов уничтожен.

Об этом в Тelegram-канале сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где на то время не было военнослужащих. При этом отмечают, что никто из пограничников не пострадал.

Ранее сообщалось, что оккупанты сбрасывают на Северодонецк фосфорные мины, от города остались руины.

Вас также могут заинтересовать новости: