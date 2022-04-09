На Луганщине идет эвакуация, людей спасают и вывозят прямо под обстрелами.

В Луганщине оккупанты сбрасывают на Северодонецк фосфорные мины, от города уже остались только руины. Враг не оставляет намерений захватить город, но не может, ведь наши военные останавливают все атаки и не отдают ни метра земли.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Военные держат оборону города под постоянным огнем. Наши защитники рассказывают, что в Северодонецке может быть до четырех часов тишины. Однако когда оккупанты "просыпаются", они проводят обстрелы из ствольной артиллерии, Градов и даже используют фосфорные боеприпасы.

Запрещенные во всем мире фосфорные боеприпасы российские оккупанты используют обычно вечером. После попадания таких патронов сгорает все, от людей до бетона. Враг хаотично стреляет по городу, разрушениям подверглись дома, многоэтажки, машины. Во всех кварталах были "прилеты".

От города остались сплошные руины. На верхних этажах некоторых домов после недавнего попадания еще догорают квартиры. Люди прячутся в подвалах. В городе давно нет света, воды и тепла. Иногда появляется связь, люди пытаются звонить родным.

Ежедневно обстрелы становятся все сильнее. Русские знают, где горожане собираются, чтобы покинуть мост, и постоянно туда стреляют из артиллерии. Людей приходится эвакуировать прямо под огнем.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты обстреляли город Золотое на Луганщине.

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