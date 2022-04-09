фото Facebook/ Андрей Путилов

Российские оккупанты похитили бывшего руководителя Херсонской областной государственной администрации.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Час назад в Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего председателя Херсонской ОГА, народного депутата Украины VII созыва Андрея Путилова", - написал он.

Напомним, что ранее в Херсонской области освободили из плена председателя общины Бурака. После освобождения он находится в больнице с многочисленными травмами. 

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Херсоне местные жители продолжают выходить на акции против российской оккупации. 

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