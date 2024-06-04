Среди раненых - 1-месячный мальчик и 17-летний юноша.

Сегодня утром оккупанты атаковали Днепр ракетами, тг-каналы сообщали о взрывах в городе.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что силы ПВО сбили 2 ракеты, однако в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители.

"Среди них - дети. Мальчик, которому 1 месяц, в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться амбулаторно. 17-летний юноша в больнице в состоянии средней тяжести", - написал глава ОГА.

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Также, по его словам, пострадали 68-летний мужчина и три женщины - 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Глава ОГА добавил, что в результате удара повреждены полтора десятка авто и выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице.

Российские атаки по Украине - что известно

1 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Лиману Донецкой области. Оккупанты попали по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.

В Харькове в ночь на 31 мая был взрыв. Позже стало известно, что россияне попали в пятиэтажный жилой дом. В здании возник пожар. Оккупанты несколько раз били в одно и то же место. В результате удара погибли 8 человек и 26 пострадали.

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