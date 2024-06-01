Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает о 9 погибших.

Количество жертв в результате подлого удара оккупантов по многоэтажке в Харькове продолжает расти, из-под завалов достают тела погибших.

Как сообщили в ГСЧС, во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома обнаружили еще одно тело человека.

"Всего в результате ракетного удара 30 мая погибли 7 человек и 26 пострадали. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает о 9 погибших в результате вражеского обстрела Новобаварского района Харькова.

"Среди них трое женщин 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. Сегодня днем спасатели нашли тела еще двух жертв. Их данные устанавливаются", - отметил Синегубов.

Удар по Харькову - что известно

В Харькове в ночь на 31 мая был взрыв. Позже стало известно, что россияне попали в пятиэтажный жилой дом. В здании возник пожар. Журналисты узнали, что противники несколько раз били в одно и то же место.

СМИ писали, что в результате попадания ракеты противника разрушены по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажки. Сообщалось, что под завалами есть люди. 31 мая сообщалось, что в результате вражеского удара погибли пять человек.

По состоянию на утро 1 июня спасатели изъяли тело еще одного погибшего.

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