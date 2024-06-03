После двух ударов в селе два человека погибли и еще один получил ранения.

Российские оккупанты обстреляли Михайловку Донецкой области, среди погибших - 12-летний мальчик. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Два человека погибли и один ранен в результате обстрелов Михайловки Новогродовской громады. Среди погибших - 12-летний мальчик", - заявил он.

Филашкин сообщил, что утром россияне сбросили на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар. Повреждены по меньшей мере пять домов.

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"Уже завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, - а сегодня к этому печальному списку добавилось еще одно имя", - написал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 1 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Донецкой области, они били по Лиману. Вероятно, из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Враг попал по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения, в том числе 14-летний подросток.

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