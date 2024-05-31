Впоследствии враг повторно ударил по тому же месту.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Харьков. В ночь на пятницу, 31 мая, в городе в очередной раз прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По предварительным данным, есть два прилета в район плотной застройки, заявил городской голова.

"К сожалению, попадание в многоквартирный жилой дом. Есть разрушения и пожар. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он позже. Видео дня

Обновлено 00:16: Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. Под завалами могут быть люди, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синенубов.

Отмечается, что в городе снова слышны взрывы.

Обновлено 00:29: Предварительно, повторные прилеты – туда же, куда и первые "приходы", заявил Терехов.

"По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди", – добавил мэр.

Обновлено 00:34: На эту минуту известно об одном пострадавшем, сообщил Олег Синегубов. Человек был госпитализирован в медицинское учреждение. Разбор и ликвидация пожара продолжаются.

Обновлено 00:37: Медиагруппа "Накипіло" сообщает, что попаданий в одно и то же место в Харькове было несколько.

"Наши журналисты сообщают, что в пострадавшем доме разрушены несколько этажей", – говорится в сообщении.

Обновлено 00:49: Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло до 8 человек. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Обновлено 01:08: Среди раненых в Харькове – 12-летняя девочка. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Между тем, мэр города Игорь Терехов заявил, что количество пострадавших в Харькове возросло до 12.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 30 мая 2023 года российские захватчики атаковали Украину дронами и ракетами с самолетов Ту-95МС. Украинскую территорию атаковали 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ) и 32 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда оккупированного Крыма.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что было сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей. РФ атаковала военные объекты и критическую инфраструктуру.

Также взрывы раздавались в Харькове и области. По словам Олещука, враг применил 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что Россия ударила по критической инфраструктуре в одном из районов города.

Вас также могут заинтересовать новости: