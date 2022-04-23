Эксперт считает, что все будет зависеть от того, готова ли РФ к переговорам на украинских условиях.

Новая волна наступления оккупационных войск РФ на Донбассе может существенно затянуться.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

"Этот этап может затянуться от двух до нескольких недель. Может, и к лету. Все будет зависеть от того, насколько силы обороны смогут отбросить противника. И если будет момент, случай и необходимость, считаю, что командованием может быть принято решение о контрнаступательных действиях по некоторым направлениям. Сейчас все зависит от того, как быстро мы сможем нанести поражение российским силам. ВСУ должны не дать россиянам возможности продвигаться дальше", - отметил эксперт.

Мусиенко также подчеркнул, что у Украины есть все шансы уничтожить противника и все будет зависеть от того, готова ли РФ к переговорам на украинских условиях.

"Несмотря на то, что это сложно, я считаю, что у нас сейчас есть все шансы нанести врагу серьезное поражение и на востоке, и на юге. А дальнейшая ситуация будет зависеть от того, будет ли Россия готова идти на переговоры на украинских условиях или будет продолжать бросать в Украину пушечное мясо", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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