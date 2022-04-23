Восполнить потерю живой силы за счет мобилизации страна-оккупант не сможет.

С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупационные войска РФ потеряли 30% живой силы.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Говоря о том, какими резервами живой силы располагает враг, эксперт отметил: "Есть разные оценки. Надо сказать, что то, что они собирают, и то, что они могут максимально собрать, состоит из той группировки, которая была на востоке и на юге. Плюс – треть группировки, которая осталась с северного и черниговского направления. А отчасти это то, что россияне смогли перекинуть с дальнего востока и небольшая часть резервистов".

По словам эксперта, в целом армия РФ сейчас может насчитывать не более 75 тысяч человек.

"Весь контингент России, который сейчас направлен на наступательные действия против Украины, может составлять от 55 до 75 тысяч российских военных. Вот такая цифра есть, но это не в пять раз больше украинских сил. Это точно не та самая цифра, которая нужна была России для наступления. Все это, во-первых, свидетельствует о том, что Россия уже потеряла как минимум одну треть своей группировки, которой она наступала на Украину 24 февраля. То есть, как минимум, 30% из той российской группировки уже утрачено. Эти военные либо погибли, либо ранены, либо взяты в плен", - отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что восполнить потерю живой силы за счет мобилизации страна-оккупант не сможет.

"Мобилизовать и наверстать свои потери им не удается. Поэтому количество войск, которое они сейчас собирают для этого "ударного кулака", они пытаются формировать из того, что есть. Им это нужно, чтобы достичь хоть какого-нибудь преимущества, хотя бы по одному из направлений", - заявил военный эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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