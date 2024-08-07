По словам главного разведчика, через полтора-два месяца основной напор оккупантов должен прекратиться.

Наступательные действия российских оккупантов, которые продолжаются сейчас, завершатся через полтора-два месяца. Такой прогноз во время встречи с выпускниками Киевской школы экономики дал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Forbes Ukraine.

По его словам, за полтора-два месяца "основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось". При этом практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает".

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", - подчеркнул Буданов. Видео дня

При этом он подчеркнул, что в России возникают проблемы с мобилизацией, и они "начались около трех месяцев назад".

"Этот момент не всем известен. До этого в России с мобилизацией не было никаких проблем. В начале полномасштабной войны враг объявил частичную мобилизацию. Далее начали предлагать людям большие суммы денег. Но таким образом им удалось мобилизовать недостаточно. Все остальные шли на войну из зон, добровольцами или со срочной службы людей сразу переводили в контрактники", - сказал разведчик.

Он также сравнил войну в Украине с футбольным матчем.

"Подиево мы недалеко отошли от 70-й минуты матча (футбольный матч длится 90 минут - УНИАН). По моему мнению, решение вопроса нашей войны будет происходить комбинированным путем. Комбинация военной силы, давления открытой и, самое главное - скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов", - отметил Буданов.

Война в Украине - последние новости

ВСУ дроном сбили Ми-8 врага. По данным ростовских пабликов, погибло по меньшей мере 20 российских оккупантов.

Ранее УНИАН сообщал, что дешевый украинский дрон впервые сбил вертолета РФ. Двухкилограммовый украинский дрон "приземлил" 12-тонный российский вертолет Ми-8.

Вас также могут заинтересовать новости: