Кроме того, РФ планирует запустить информационную кампанию о сдаче украинских солдат в плен вместе с оружием от союзников.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы России за 11 апреля.

Подборка опубликована в Telegram-канале.

В частности, один из представителей РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия передала ООН информацию "о постановочном выявлении массовых захоронений в селе Раковка под Киевом для дальнейшей дискредитации армии РФ".

"Предостерегаем: это - манипуляция", - говорят в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, отмечается, что несмотря на официальное заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, пропаганда России продолжает распространять информацию об уничтожении словацких ЗРК С-300.

"В то же время враг планирует к запуску кампанию о сдаче украинских солдат в плен вместе с оружием от союзников. Предостерегаем: это - фейк", - предупреждают в центре.

К тому же Минобороны РФ заявляет, что "украинские боевики пытают мирных жителей Славянска, поводом для чего являются пророссийские взгляды людей". Также враг отмечает, что "жители города считаются ненадежными в политическом плане". В Центре противодействия дезинформации утверждают, что это фейки.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Россия заявила, что применила крылатые ракеты для уничтожения зенитно-ракетных комплексов С-300, поставленных Украине "одним европейским государством". Страну россияне не называли, однако накануне Словакия публично сообщала, что поставила ВСУ ПВО С-300. В свою очередь премьер Словакии Эдуард Хегер распространенную Россией информацию опроверг.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что Российская Федерация начинает так называемую "фейковую операцию" об оружии, которое Украине передают союзники. В частности, планируются фейки о сдаче в плен военных с оружием от союзников Украины.

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