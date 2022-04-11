Россия не впервые распространяет фейки о якобы уничтожении военных мощностей Украины.

Словакия опровергла вброс Минобороны РФ о якобы уничтожении поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом в Twitter сообщил премьер Словакии Эдуард Хегер.

В понедельник Россия заявила, что применила крылатые ракеты для уничтожения зенитно-ракетных комплексов С-300, поставленных Украине "одним европейским государством".

Страну россияне не называли, однако накануне Словакия публично сообщала, что поставила ВСУ ПВО С-300.

В свою очередь, премьер Словакии Эдуард Хегер распространенную Россией информацию опроверг.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что система обороны С-300 в Украине была уничтожена. Это ложь. Официально подтверждено", - отметил Хегер.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: