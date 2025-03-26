По словам нардепа, продолжается активная работа, и сделаны шаги для того, чтобы Украина достигла своей цели.

Оккупированные Россией территории Украины обязательно будут освобождены дипломатическим или военным путем. Об этом в ответ на вопрос журналистки "Радио Свобода" сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко, который родился в Мелитополе.

"Я верю в то, что Мелитополь обязательно станет свободным. Люди, которые проживают и остались в Мелитополе, ждут украинскую власть, потому что сейчас они живут в оккупации с врагом, с российскими солдатами, блокпостами. Обязательно это произойдет и, как я надеюсь, дипломатическим или военным путем в ближайшие годы. Я убежден, что Мелитополь вернется", - ответил он.

По словам депутата, на стороне украинцев стоят правда и люди, которые верят в свою страну. Он подчеркнул, что продолжается активная работа над тем, чтобы возвращение оккупированных территорий стало реальностью.

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Крейденко добавил, что цель украинских защитников заключается в том, чтобі выбросить оккупанта с территории своей страны. Они прилагают максимальные усилия для этого.

"Международные эксперты не верили вообще, что Украина выстоит, а надо понимать, что мы бьемся за свое, мы должны действовать максимально эффективно в дипломатическом и военном плане для того, чтобы вернуть наши территории. Мы верим в то, что мир наступит в Украине", - подчеркнул нардеп.

Относительно скандальных слов спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о проведении Россией "референдумов" на оккупированных территориях, он обратил внимание на то, что американцы довольно часто демонстрируют разные позиции. Крейденко напомнил, как Трамп сначала называл президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", а потом говорил, что не помнит об этом.

"Я верю в то, что Уиткофф рано или поздно заявит, что Украина не должна уступить России ни одного сантиметра своей земли, и для этого Соединенные Штаты будут оказывать максимальную поддержку в военном, финансовом и дипломатическом плане. Они будут давить на Россию. Я верю в то, что наши партнеры будут рядом с нами и будут работать над тем, чтобы достичь справедливого мира и сохранить жизнь украинцев", - заявил он.

Относительно стремления достигнуть справедливого мира народный депутат подчеркнул, что работа с партнерами над этим вопросом продолжается, а первые шаги уже сделаны.

"Мы сейчас видим, что шаги сделаны. Действительно, нам многое не нравится, но Соединенные Штаты - надежный партнер Украины, без них точно будет труднее отстоять нашу территориальную целостность и сохранить жизнь наших граждан. Мы имеем тридцатидневное прекращение бомбардировки энергетической сферы. Мы надеемся, что эти договоренности сохранятся. Если такие договоренности будут нарушены со стороны России, то, безусловно, мы должны апеллировать к США, чтобы они усиливали нашу оборону современным оружием, чтобы мы могли защищать нашу территорию, энергетическую сферу и гражданское население", - подытожил он.

Скандальное заявление Виткоффа об оккупированных территориях

Как писал УНИАН, ранее спецпредставитель Трампа очертил будущее оккупированных территорий Украины в скандальном интервью журналисту Такеру Карслону. Он заявил, что там были проведены "референдумы", в ходе которых местное население якобы "выразило желание быть под российским руководством".

"Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это территории России? Сможет ли Зеленский выжить политически, если он это признает? Это и является центральным вопросом в конфликте", - говорил он.

Слова Уиткоффа вызвали критику со стороны украинцев и Европейского союза. Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Киппер отреагировала на заявление, отметив, что псевдореферендумы были полностью сфальсифицированными.

Депутат Верховной Рады Александр Мережко призвал президента США Дональда Трампа уволить Уиткоффа за скандальные заявления об Украине. А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ответил Уиткоффу на слова о претензиях Путина на Европу. Он напомнил спецпредставителю президента США, что угроза России для Европы не является "теоретической".

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