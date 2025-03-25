Глава МИД Франции напомнил Уиткоффу факты о России.

Угроза для Европы, которая исходит от России, не является "теоретической". Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Le Monde.

Таким образом он прокомментировал слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет захватывать всю Европу. В эфире телеканала Fox News тот утверждал, что глава Кремля "хочет мира", а угроза для Европы со стороны РФ является "теоретической".

В ответ на эти слова Барро напомнил факты, согласно которым Россия тратит 10% своего ВВП на оборону, что составляет 40% ее бюджетных расходов.

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"За последние три года ее агрессия вышла далеко за пределы Украины, в частности, посредством манипулирования информацией. Это затронуло Францию, но прежде всего, и даже более серьезно, такие европейские страны, как Румыния, где президентские выборы пришлось отменить из-за кампаний по дезинформации, проводимых российскими субъектами", - подчеркнул Барро.

Французский министр добавил, что европейские страны, особенно в восточной части континента, столкнулись с российскими "актами саботажа":

"Таким образом, агрессия России не является теоретической. Она очень конкретна, и многие европейские страны уже испытали ощутимые последствия".

Барро также заявил, что после вторжения РФ в Украину линия фронта приблизилась к Европе. В связи с этим министр настоял на необходимости сдерживания любой угрозы, которая исходит от России.

Реакция на скандальные заявления Уиткоффа

Как писал УНИАН, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в недавнем интервью Такеру Карлсону сделал ряд скандальных заявлений по поводу России и войны в Украине. Он повторил российские требования и оправдания Москвы относительно агрессии.

В частности, он не смог назвать все оккупированные Россией украинские регионы, сказав, что речь идет о "Крыме, Донассе, Луганске и еще двух". В этом контекте Уиткофф высказался о "референдумах", в ходе которых якобы "подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством".

В ЕС жестко отреагировали на заявление Уиткоффа. Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Киппер на это сказала, что псевдореферендумы были полностью сфальсифицированными. Также она добавила, что позиция ЕС заключается в том, что именно Украина должна определять фактические условия мирных переговоров.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Александр Мережко заявил, что президент США Дональд Трамп должен уволить Уиткоффа за скандальные заявления об Украине.

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