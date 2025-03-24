В Еврокомиссии подчеркнули, что сохраняют непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Так называемые "референдумы", которые проводила РФ на оккупированных территориях Украины, были полностью сфальсифицированными. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя скандальное заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что Европейская комиссия сохраняет непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Позвольте мне напомнить заключение Европейского совета от 21 марта, где он подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Последний пункт относительно этих референдумов - они были полной фальсификацией и под дулом пистолета", - сказала Хиппер.

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Пресс-секретарь Еврокомиссии также высказалась по поводу дискуссий о мирных переговорах. По ее словам, позиция ЕС заключается в том, что именно Украина должна определять их фактические условия. Она подчеркнула, что все вопросы должны решаться только при участии Украины.

"Также, учитывая непрерывные атаки РФ, это показывает, что России нельзя доверять. Мы видели ее атаки на выходных, в том числе удар по Киеву, где погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок. РФ должна продемонстрировать настоящую политическую волю к прекращению своей незаконной агрессии", - заявила Хиппер.

Кроме того, пресс-секретарь Еврокомиссии заверила, что поддержка Украины со стороны ЕС остается сильной. Она напомнила, что европейские страны продолжают оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву, а также вводить новые санкции против России.

Скандальное заявление Уиткоффа о "референдумах" - что известно

Напомним, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф в недавнем интервью Такеру Карлсону повторил ряд российских требований, заявлений и оправданий относительно войны в Украине.

"Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте - Крым и четыре региона - Донбасс, Луганск и еще два других. Они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством. Я думаю, что это является ключевым вопросом в конфликте", - сказал он.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это усиливает оправдания экспансионистских территориальных требований Кремля и вторжений России в Украину, а также подрывает планы президента США Дональда Трампа по завершению войны. Помимо этого в интервью Уиткофф заявил, что украинские чиновники "признали", что Украина не будет членом НАТО, что является уступкой США России по одному из главных требований Кремля.

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