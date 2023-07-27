Оккупанты гонят своих "на убой", они занимают невыгодные в тактическом отношении участки.

На Купянском направлении с помощью БпЛА украинские военные уничтожили много российских оккупантов из отрядов "Шторм Z". Также благодаря дрону спасли наших бойцов.

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович на брифинге отметил, что на Купянском направлении снайперы и операторы ударных БпЛА подразделений специального назначения Национальной гвардии продолжают уничтожать личный состав и технику отрядов "Шторм Z", которые преступное российское командование применяя все возможные средства принуждения продолжает "гнать на убой" и занимать новые, невыгодные в тактическом отношении участки.

По его словам, на Северском направлении наши воины под постоянными артиллерийскими обстрелами и ударами армейской авиации удерживают оборону и отражают наступательные действия противника.

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В ходе одного из боев бойцы подразделений 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" остановили дерзкую попытку прорыва противником наших позиций. Он отметил, что когда враг на помощь отправил три танка Т-90-м "Прорыв", то они были уничтожены, а "экипажи танков пополнили списки "хороших" русских". По его словам, танки подорвались на минах и были сожжены дотла нацгвардейцами с помощью противотанкового оружия.

Он рассказал, что на Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок Сил обороны, имели тактические тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку на направлениях дальнейших действий.

При этом отметил, что во время проведения такой аэроразведки экипажем БАК 15 бригады "КАРА ДАГ" было обнаружено двух раненых танкистов ВСУ, которые находились в нескольких сотнях метров от позиций врага. С помощью дронов нацгвардейцы доставили раненым собратьям воду, лекарства, турникеты и указали безопасный маршрут для эвакуации, чем спасли им жизнь. При этом подчеркнул, что на тот момент другие способы эвакуации были невозможны.

Ситуация на фронте по состоянию на 27 июля 2023 - последние новости

В Генштаб ВСУ сообщили, что 26 июля всего произошло 28 боевых столкновений с врагом. При этом украинские защитники ликвидировали за сутки 590 представителей армии РФ. Всего с 24 февраля 2022 года уничтожено более 244 тысяч человек, а на металлолом преобразованы тысячи единиц российской техники.

Кроме того, во время ночного боя был уничтожен вражеский танк, который начал прямое поражение позиции одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

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