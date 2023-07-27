Всего по всей линии фронта за вчера зафиксировано около 30 боевых столкновений с врагом.

На востоке страны противник в течение минувших суток атаковал и пытался восстановить положение на определенных позициях, но успехов не имел. Всего за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений с врагом.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области; на Лиманском – безуспешно штурмовал в районе южнее дубравы Луганской области.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее дружбы и севернее Клещевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области", - отмечает Генштаб.

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На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе города Авдеевка.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки.

На шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Равнополя, Благодатного и Старомайорского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова, Пятихаток Запорожской области и Антоновки на Херсонщине.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Ситуация на фронте по состоянию на 27 июля - что известно

Силы обороны недавно захватили вражеские позиции у Андреевки, что позволило продолжить окружение россиян в Бахмуте. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера, 26 июля, заявила о продвижение Сил обороны на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также успех на южном фланге вокруг города Бахмут.

Относительно ситуации на востоке стране она отметила, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Там враг всеми силами пытается протиснуть нашу оборону, но безуспешно. Она отметила, что жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка.

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