Украинские защитники уже более 500 дней фасуют российских оккупантов по пакетам. За минувшие сутки, 26 июля, еще 590 представителей армии России отправились на концерт Кобзона.
По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника по состоянию на 27 июля 2023 года составили:
- личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано;
- танков ‒ 4186 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11);
- артиллерийских систем – 4745 (+18);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3);
- крылатые ракеты ‒ 1347 (+40);
- автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18).
Кроме того, с 24 февраля 2022 года силами украинской армии уничтожено:
- РСЗО – 698;
- средства ПВО ‒ 457;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 311;
- корабли /катера ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7229.
- специальная техника – 708.
Ситуация на фронте по состоянию на 27 июля 2023 - что известно
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что з прошдешие сутки, 26 июля, всего произошло 28 боевых столкновений с врагом. При этом авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по захватчикам.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один состав боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели россиян.
В свою очередь захватчики нанесли 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.