Украинские защитники также уничтожили много техники оккупантов.

Украинские защитники уже более 500 дней фасуют российских оккупантов по пакетам. За минувшие сутки, 26 июля, еще 590 представителей армии России отправились на концерт Кобзона.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника по состоянию на 27 июля 2023 года составили:

личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано;

танков ‒ 4186 (+9) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11);

артиллерийских систем – 4745 (+18);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3);

крылатые ракеты ‒ 1347 (+40);

автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18).

Кроме того, с 24 февраля 2022 года силами украинской армии уничтожено:

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РСЗО – 698;

средства ПВО ‒ 457;

самолетов – 315;

вертолетов – 311;

корабли /катера ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 7229.

специальная техника – 708.

Ситуация на фронте по состоянию на 27 июля 2023 - что известно

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что з прошдешие сутки, 26 июля, всего произошло 28 боевых столкновений с врагом. При этом авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по захватчикам.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, один состав боеприпасов, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели россиян.

В свою очередь захватчики нанесли 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.

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