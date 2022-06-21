Битва за город продолжается. Ожесточенные бои идут в промзоне и жилых кварталах поблизости.

Воины Национальной гвардии Украины вместе с побратимами продолжают уничтожать российских оккупантов в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Битва за Северодонецк продолжается. Ежеминутно украинские воины ведут ожесточенные бои с захватчиками. Фрагмент одного из них показали украинцам.

На кадрах видно, как нацгвардейцы слаженно работают по оккупантах, расположившись в одном из зданий города.

"Без отдыха, сна и хотя бы нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других Сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил смерть", - говорится в сообщении.

Ранее на видео попала боевая работа украинских защитников из 10-й горно-штурмовой бригады по подвижном танке российских захватчиков. Российскую броню уничтожили управляемой ракетой.

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