Украинские бойцы зрелищно уничтожили российский танк / скриншот

Боевая работа украинских защитников из 10-й горно-штурмовой бригады по движущемуся танку российских захватчиков попала на видео.

Кадры с дрона, зафиксировавшего удар противотанковыми управляемыми ракетами по оккупантам, в частности, опубликовал Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Выглядит так по-киношному. Но сейчас главное не забывать, что это не фильм, а трудная и опасная боевая работа", – говорится в сообщении.

На видео видно, что, несмотря на попадание в заднюю часть, где находится двигатель, танк продолжил движение. Возможно, сработала динамическая защита.

Потери России в Украине

С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • 1 тысячу 477 танков,
  • 3 тысячи 588 боевых бронированных машин,
  • 749 артиллерийских систем,
  • 238 реактивных систем залпового огня,
  • 98 средств ПВО,
  • 216 самолетов,
  • 181 вертолет.

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