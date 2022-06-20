Боевая работа украинских защитников из 10-й горно-штурмовой бригады по движущемуся танку российских захватчиков попала на видео.
Кадры с дрона, зафиксировавшего удар противотанковыми управляемыми ракетами по оккупантам, в частности, опубликовал Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"Выглядит так по-киношному. Но сейчас главное не забывать, что это не фильм, а трудная и опасная боевая работа", – говорится в сообщении.
На видео видно, что, несмотря на попадание в заднюю часть, где находится двигатель, танк продолжил движение. Возможно, сработала динамическая защита.
Потери России в Украине
С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- 1 тысячу 477 танков,
- 3 тысячи 588 боевых бронированных машин,
- 749 артиллерийских систем,
- 238 реактивных систем залпового огня,
- 98 средств ПВО,
- 216 самолетов,
- 181 вертолет.
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