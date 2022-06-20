Генштаб ВСУ показал кадры, снятые дроном.

Боевая работа украинских защитников из 10-й горно-штурмовой бригады по движущемуся танку российских захватчиков попала на видео.

Кадры с дрона, зафиксировавшего удар противотанковыми управляемыми ракетами по оккупантам, в частности, опубликовал Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Выглядит так по-киношному. Но сейчас главное не забывать, что это не фильм, а трудная и опасная боевая работа", – говорится в сообщении.

На видео видно, что, несмотря на попадание в заднюю часть, где находится двигатель, танк продолжил движение. Возможно, сработала динамическая защита.

Потери России в Украине

С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

1 тысячу 477 танков,

3 тысячи 588 боевых бронированных машин,

749 артиллерийских систем,

238 реактивных систем залпового огня,

98 средств ПВО,

216 самолетов,

181 вертолет.

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