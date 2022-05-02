В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения.

На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы жилых районов города Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителя. 3152 человека были ранены.

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