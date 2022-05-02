Отмечается, что это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм.

В горсовете Мариуполя рассказали, как оккупанты вывозят тела погибших. Как бы это дико это звучало – в грузовиках "гуманитарного груза". То есть, теми самыми грузовиками, в которых завозят "гуманитарные подачки".

Соответствующий пост было обнародован в телеграм-канале горсовета.

Отмечается, что это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм. Так, в случае большого скопления в одном здании грузовики подгоняют прямо к дому. Если же тел немного, то загрузка транспорта происходит в продуктовых складах возле "Метро", где и проходит упаковки тел погибших.

По предварительной информации, такие грузовики движутся дальше к месту базирования мобильного крематория в Харцызске, впрочем, власти еще уточняют эту информацию.

"Оптимизация логистики по-русски. Еда в обмен на трупы", – отметили в горсовете.

В то же время сообщается, что российские оккупанты "наглухо закрыли" все информационные потоки в Мариуполь и наружу. За это горожане не могут узнавать правдивую информацию о ходе войны.

"Можно удивляться, но мариупольцы сейчас уверены, что российские солдаты марширую по Крещатику, Харьков под контролем России и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт", – отметил советник городского головы Петр Андрющенко.