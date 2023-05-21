Украинские военные показали обломки сбитых дронов.

Украинские военные в течение субботы, 20 мая 2023 года, уничтожили на юге страны пять вражеских беспилотников. Дроны противника сбили на Херсонщине и Николаевщине.

Как сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", силами и средствами ПВО уничтожено пять вражеских БпЛА: три ударных "Ланцета", "Мерлин-ВР" и разведывательный "Орлан-10".

Также украинские военные обнародовали фото, на котором видны обломки сбитых в субботу дронов "Ланцет".

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Что именно сбили украинские защитники

"Мерлин-ВР" – российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Разработчиком было заявлено, что аппарат имеет гибридный двигатель, дающий "небольшую акустическую заметность". Но впоследствии было заявлено, что в сбитом ВСУ "приборе" (в начале июня 2022 года) никаких гибридных технологий не найдено. Этот беспилотник может подниматься на высоту до 5 км и находиться в воздухе до 10 ч.

"Орлан-10" – дрон с аналогичными задачами. В мае 2022 года была представлена ударная модификация.

"Ланцет" – российский барражирующий боеприпас, имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета – до 40 км.

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