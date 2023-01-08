Беспилотник пытался осуществлять разведку позиций украинских войск.

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении вражеского вертолета и беспилотника "Орлан-10", а также показали видео сбития БПЛА.

"Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00 на восточном направлении уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА "Орлан-10", который пытался осуществить разведку наших позиций", - говорится в сообщении на странице Командования в Facebook.

Видео дня

Потери России в Украине на 8 января - последние данные

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 января, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник-разведчик.

Общие боевые потери России в Украине с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили около 111 тыс. 170 человек (за прошедшие сутки ликвидировано 430).

Также уничтожено вражеских танков - 3069 (+3 за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 6130 (+5), артиллерийских систем - 2065 (+3), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1849 (+5), автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3), специальная техника - 183 (+1).

По данным Генштаба, со времени полномасштабного вторжения России в Украину, уничтожено вражеских РСЗО - 431 ед., средства ПВО - 217, самолетов - 285, вертолетов - 272, крылатые ракеты - 723, корабли/катера - 16.