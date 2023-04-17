Украинские воины в течение суток поразили ряд районов сосредоточения живой силы РФ и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Авиация Сил обороны Украины 12 раз ударила по районам сосредоточения противников, а также сбит разведывательный дрон захватчиков типа "Мерлин", говорится в понедельник вечером, 17 апреля, в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы противника...", - отметили в Генштабе.
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Как сообщал УНИАН, россияне пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях, атакуют украинских воинов, но не имеют успехов.
Вчера, 16 апреля, были уничтожены четыре вражеских БПЛА, поражен пункт управления, три склада и ряд мест сосредоточения живой силы оккупантов. По данным Генштаба, были сбиты два БПЛА типа "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".
Стоит отметить, что противник уже понес огромные потери в Украине. Потери РФ в Украине на 17 апреля составляют примерно 182 660 оккупантов. Кроме того, уже ликвидировано 2 347 беспилотников оперативно-тактического уровня.