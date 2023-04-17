Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения вражеской живой силы, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские воины в течение суток поразили ряд районов сосредоточения живой силы РФ и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Авиация Сил обороны Украины 12 раз ударила по районам сосредоточения противников, а также сбит разведывательный дрон захватчиков типа "Мерлин", говорится в понедельник вечером, 17 апреля, в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы противника...", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Ситуация на фронтах Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, россияне пытаются наступать на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях, атакуют украинских воинов, но не имеют успехов.

Вчера, 16 апреля, были уничтожены четыре вражеских БПЛА, поражен пункт управления, три склада и ряд мест сосредоточения живой силы оккупантов. По данным Генштаба, были сбиты два БПЛА типа "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".

Стоит отметить, что противник уже понес огромные потери в Украине. Потери РФ в Украине на 17 апреля составляют примерно 182 660 оккупантов. Кроме того, уже ликвидировано 2 347 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: