В перерывах между массированными обстрелами враг выпускает баллистику.

Российские оккупанты расширяют свой потенциал, доставая из запасов то, что придерживали на более критический день.

Об этом сказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что применение врагом баллистики, в частности по Одессе, нельзя отнести к радикальной новой тактике.

"Это расширение вражеского потенциала, то есть они достают уже из своих запасов то, что придерживали, очевидно, на более критический день. Баллистическими ударами или удары оружием, которое способно заходить по баллистической траектории, в частности, ракеты "Оникс", "Циркон", враг пытается нанести максимальный ущерб и доказать, что защита ПВО не срабатывает", - отметила она.

Гуменюк добавила, что на юге продолжается развертывание системы защиты. По ее словам, враг применяет тактику террора, нанося одиночные точечные баллистические удары, которые он может "предложить" на замену массированным ракетным обстрелам. "Время когда готовятся следующие массированные обстрелы враг пытается заполнять вот таким образом", - сказала Гуменюк.

По ее словам, наблюдается мощная работа беспилотной вражеской разведки с акватарии Черного моря, вдоль линии фронта, чтобы собирать информацию. Таким образом россияне пытаются компенсировать отсутствие самолета А-50.

Гуменюк отметила, что враг хотел бы проводить регулярный террор и нашего плацдарма в районе Крынок, но за минувшие сутки ни одной штурмовой группы не собралось, которая была бы готова провести штурм. "Здесь влияют и погодные условия - штормовое предупреждение на юге, море бурное, ветер мощный, обильные дожди. Вполне вероятно, что это немножко сбило вражеский потенциал", - отметила она.

Удары оккупантов по Одессе

Российские оккупанты вечером 25 марта нанесли по Одессе ракетный удар, есть пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за вражеских ударов сотни тысяч абонентов остались без электроэнергии.

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