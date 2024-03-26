Прямо сейчас российская оккупационная армия атакует Харьков беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщают военные.

Около 00:09 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник написал, что на территории области замечены российские БПЛА. В 00:23 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале сообщило о группе "шахедов" на Харьков. Горожан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Впоследствии городской голова города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове был слышен взрыв. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты наносят удары беспилотниками. "Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - призвал он.

Видео дня

Информация обновляется...

Информация обновляется...

Обновлено в 01:07: В городе прогремел третий взрыв, пишет Суспільне.

Обновлено в 00:56: Воздушные силы предупреждают, что атака "шахедов" продолжается, стоит оставаться в укрытиях.

Вас также могут заинтересовать новости: