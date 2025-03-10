Также люди видели большие грузовики и топливоцистерны, которые двигались на Новоазовском направлении.

На востоке Украины зафиксированы новые военные перемещения, в частности изменение направлений по передвижению и составляющей - замечено 12 грузовиков с российскими новобранцами. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, соответствующие изменения зафиксированы 9 марта.

"Во-первых - появились новокотрактники. Начали поставки в лагеря, поэтому достаточно активное движение из России в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. Не менее 12 грузовиков набитых потенциальным упаковочным средством "штурмовик" прибыли. Полигоны пока не в той активности, как месяц назад...", - рассказал Андрющенко.

Во-вторых, по его информации, "все поехало в обратную сторону".

"Опять - Новоазовское направление - через Мариуполь - Бердянское направление. Там частично дробится на Токмак и на Приморск. Большие грузовики и большие топливоцистерны. За вчера не менее двух колонн по 7-12 автомобилей", - отметил руководитель центра.

В то же время он обратил внимание на то, что активность врага в направлении севера Донецкой области (на Волноваху) временно спала.

Мобилизация в РФ - детали

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что планы Российской Федерации относительно пополнения захватнической армии через рекрутинг и мобилизацию для войны против Украины на этот год уменьшены. Он сообщил, в этом году, план по набору новых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, снижен почти на 100 тысяч человек. В то же время РФ не отказывается от своей цели оккупировать всю Украину, а с реализацией этой цели у россиян огромные проблемы.

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