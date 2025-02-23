В частности, эти планы значительно пересмотрены на уменьшение нового пополнения.

Планы Российской Федерации относительно пополнения захватнической армии через рекрутинг и мобилизацию для войны против Украины на этот год были уменьшены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал во время выступления на Форуме "Украина. Год 2025".

Он рассказал о планах российских захватчиков относительно увеличения численности рекрутинга, мобилизации и т.д.

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"В этом году, план по набору новых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, снижен почти на 100 тысяч человек. План так снижен. Насколько они его выполнят - увидим со временем", - подчеркнул Буданов.

Он сказал, что РФ не отказывается от своей цели оккупировать всю Украину, а с реализацией этой цели у россиян огромные проблемы.

"Они постоянно переходят к абсолютно террористическим формам и методам применения вооружений, а именно - ракетных и дроновых атак", - добавил Буданов.

В то же время, начальник ГУР назвал эти атаки средством запугивания и террористическими актами.

"Терроризм - это и есть запугивание", - сказал Буданов и добавил, что российские оккупанты бьют по гражданским объектам, часто попадают в жилые дома и убивают гражданских людей.

Как РФ находит солдат для войны против Украины

Ранее в The New York Times рассказали, как Россия пополняет свою армию. Согласно новым законам РФ, с преступников снимают обвинения, если они запишутся в добровольцы.

Кроме этого, журналисты выяснили, что Россия вербует много лиц с огромными долгами и нелегальных иммигрантов. Есть даже коррумпированные чиновники, чьи "грехи" прощают в случае записи в добровольцы.

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