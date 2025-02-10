Вражеская техника, которая сейчас находится в новом состоянии, может появиться где угодно.

Российская армия перебрасывает со стороны Донецка гусеничную технику, на которой даже нет тактической маркировки. Как пояснил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, нетипичное перемещение в направлении Розовско-Пологовской агломерации может свидетельствовать о том, что россияне пытаются сформировать резерв и потенциальную ударную группировку в Запорожской области. В частности, по линии боевого соприкосновения в районе Гуляйполя - Новопавловское направление.

"Судя по тому, что мы наблюдаем последнюю неделю, можно говорить, что враг начал снова таскать, формировать определенный резерв в районе Никольской общины Мариупольского района, это Новопавловское направление, и основная часть - это Розовский район, и немножко Пологовский район", - сказал Андрющенко в эфире "Эспрессо".

По его словам, условно говоря, "это все", что находится вокруг Гуляйполя, которое контролируется ВСУ, и которое на прошлой неделе систематически обстреливалось врагом. Андрющенко добавил, что, в частности, вчера фиксировалась переброска большого количества гусеничной техники россиян.

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"Что было довольно необычно, это, во-первых, ее тянули с Донецкого направления. Обычно это направление вообще не используют на обратное движение. В основном все движется в сторону Донецка, а не из Донецка. Во-вторых, это была техника фактически в новом состоянии. Даже не было нанесено тактических маркировок, что является достаточно угрожающим, по нашему опыту. Когда видим, что такая техника оказывается на линии фронта, это означает, что россияне окончательно не определились на какое направление в атакующих действиях она примет участие", - говорит Андрющенко.

Все это свидетельствует, по его словам, о том, что враг не оставил замысел по созданию определенной активности, атакующих действий, условно говоря, на Запорожском направлении, в районе Гуляйполя.

"Они эту идею не оставили. И на сегодня к ней активно пытаются готовиться. Поэтому, возможно, эти резервы, окажутся на Новопавловском направлении. Однако, в связи с тем, что мы видим определенное падение активности, то вполне логично, что будет определенная активизация врага на Запорожском направлении", - сказал руководитель центра.

Он считает, что противник это будет делать, в первую очередь, не для того, чтобы осуществить полноценные атакующие действия, а для того, чтобы сковать резервы ВСУ и не дать возможность сейчас перебрасывать и осуществлять контрнаступательные действия, которые происходят, в частности, на Покровском направлении.

Специалист добавил: если враг возьмет Торецк, то будет усиливать наступление, например, сосредоточится на Часов Яре.

"И будет пытаться, опять же, сунуть по Запорожскому направлению. То есть таким образом оккупанты в определенной степени пытаются стабилизировать линию фронта и, готовясь к потенциальным переговорам, будут пытаться захватить больше территорий...", - предполагает Андрющенко.

Что еще известно о ситуации на фронте

Как писал УНИАН, потенциальное наступление российской армии на Запорожье вызывает обеспокоенность украинцев, и различные эксперты неоднократно высказывались о такой возможности. В частности, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что сейчас российские оккупанты не способны захватить город.

Он отметил, что российские захватчики имеют достаточно амбициозные планы и стремятся взять под контроль всю территорию Запорожской и Херсонской областей. Для реализации этого плана враг привлекает свои ресурсы, но его ресурсов на этом участке фронта не хватает.

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