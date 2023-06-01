Враг вел безуспешные наступательные действия на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили 19 вражеских атак на восточном фронте. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Как отмечается, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Сообщается, что на Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. На Лиманском направлении так же безуспешно вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары, но наступательных атак не проводил. На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Последние действия оккупантов - что известно

Враг за эти сутки нанес 12 ракетных ударов по Украине - 10 по Киеву и два по Харькову, а также нанес 36 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из РСЗО позиций украинских защитников и мирных населенных пунктов.

В свою очередь украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

В общем потери оккупантов на сегодня составляют уже более 208 тысяч человек.

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