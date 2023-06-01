Оккупанты вновь нанесли удары по городу, зафиксировано два попадания.

В четверг, 1 июня 2023 года, около 14:00 в Харькове прогремели громкие взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога.

Позже информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и призвал жителей областного центра и самого города находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - написал он.

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Затем стало известно о "прилетах" в Харькове, они зафиксированы в Индустриальном районе города. О них тоже сообщил Синегубов:

"Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе города Харьков, все профильные службы выехали на место. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Данные обновляются".

Как уточнил позже мэр Харькова Игорь Терехов, удары были нанесены по промышленному объекту. "Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину - предварительно, не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Позже появилось уточнение: в результате ударов РФ по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова пострадала 63-летняя женщина. Госпитализация ей не понадобилась.

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