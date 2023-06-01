Силы обороны истребили еще почти полтысячи российских оккупантов / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков и несколько десятков единиц вражеской техникиговорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Следовательно, с 24 февраля 2022 года по 01 июня 2023 года общие потери врага среди личного состава достигли 208 370.

Кроме этого, было ликвидировано: 

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  • танков ‒ 3804 (+2); 
  • боевых бронированных машин ‒ 7478 (+6);
  • артиллерийских систем – 3474 (+14);
  • РСЗО – 575;
  • средств ПВО ‒ 333;
  • самолетов – 313;
  • вертолетов – 298;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7); 
  • крылатых ракет –1107;
  • кораблей / катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6239 (+9);
  • специальной техники – 458 (+4). 
Силы обороны истребили еще почти полтысячи российских оккупантов / инфографика УНИАН

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Генштаб в утренней сводке сообщил, что авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника за минувшие сутки. Из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы. 

Кроме этого, в Николаевской области украинские военные сбили пять российских беспилотников. 

Также накануне Силы обороны Украины уничтожили почти 2 роты и 2 склада боеприпасов врага на Таврическом направлении.

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