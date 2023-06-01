Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков и несколько десятков единиц вражеской техники, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Следовательно, с 24 февраля 2022 года по 01 июня 2023 года общие потери врага среди личного состава достигли 208 370.
Кроме этого, было ликвидировано:
- танков ‒ 3804 (+2);
- боевых бронированных машин ‒ 7478 (+6);
- артиллерийских систем – 3474 (+14);
- РСЗО – 575;
- средств ПВО ‒ 333;
- самолетов – 313;
- вертолетов – 298;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7);
- крылатых ракет –1107;
- кораблей / катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6239 (+9);
- специальной техники – 458 (+4).
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Генштаб в утренней сводке сообщил, что авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника за минувшие сутки. Из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме этого, в Николаевской области украинские военные сбили пять российских беспилотников.
Также накануне Силы обороны Украины уничтожили почти 2 роты и 2 склада боеприпасов врага на Таврическом направлении.