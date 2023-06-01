Всего уничтожено более 208 тысяч российских оккупантов.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 460 российских захватчиков и несколько десятков единиц вражеской техники, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Следовательно, с 24 февраля 2022 года по 01 июня 2023 года общие потери врага среди личного состава достигли 208 370.

Кроме этого, было ликвидировано:

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танков ‒ 3804 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 7478 (+6);

артиллерийских систем – 3474 (+14);

РСЗО – 575;

средств ПВО ‒ 333;

самолетов – 313;

вертолетов – 298;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7);

крылатых ракет –1107;

кораблей / катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6239 (+9);

специальной техники – 458 (+4).

Потери РФ в Украине - что надо знать

Генштаб в утренней сводке сообщил, что авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника за минувшие сутки. Из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, в Николаевской области украинские военные сбили пять российских беспилотников.

Также накануне Силы обороны Украины уничтожили почти 2 роты и 2 склада боеприпасов врага на Таврическом направлении.

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