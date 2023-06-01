Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 832 огневых задания.

На Таврическом направлении в течение суток силы обороны Украины уничтожили почти две роты российских оккупантов и обезвредили шесть единиц вооружения и военной техники россиян. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, противник обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Всего на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 349 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как проинформировал пресс-центр, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 832 огневых задачи.

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В частности, как отмечается, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют почти две роты. Также уничтожено и повреждено шесть единиц вражеской ВВТ", - говорится в сообщении.

Потери оккупантов - что известно

С начала войны потери захватчиков уже составили более 208 тысяч человек, из которых 460 уничтожены за минувшие сутки. Также Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили два вражеских танка, шесть боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, семь БПЛА оперативно-тактического уровня.

Сегодня ночью, 1 июня, оккупанты атаковали ракетами Киев - с северного направления было выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер"., все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины.

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