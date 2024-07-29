Украинским подразделениям не хватает оружия, людей и, как говорят сами бойцы, хорошего командования.

Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая и быстро ухудшается. Украинские защитники жалуются на острую нехватку людей и вооружений, а также на некомпетентное командование. Об этом изданию "Фокус" рассказал неназванный боец 31-й Отдельной механизированной бригады.

"Ситуация очень тяжелая, очень не хватает людей. Нас осталось очень мало - тех, кто может выйти на позиции. У меня в роте три человека, у других также - по 3-4. Кроме этого, техники вообще нет. Также у нас очень мало снарядов, у противника гораздо больше", - рассказывает боец.

Как пояснил защитник, российские войска очень быстро продвигаются, чему способствует неправильная тактика обороны украинских сил.

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"Командование принимает неправильные решения: неправильно занимаем позиции, нас ставят на убой, как мясо, не дают откатов нормально сделать, чтобы покопать и выставить нормально боевую позицию, отойти не дают. Я проходил обучение в Испании, сержантские курсы командира отделения, и я понимаю как должно быть. Если нас штурмуют, должны быть резервы, нужно окопаться, выстроить нормальную оборону и тогда защищаться. Ну не может быть одна позиция, через 5 км другая и то 3-4 человека держат оборону. Это глупо. Укреплений никаких нет вплоть до Покровска, это то, что мне известно. Может где-то и есть, но нам об этом не говорят", - говорит боец.

По мнению военнослужащего, российские войска уже через два дня могут добраться до Мирнограда - города чуть восточнее Покровска и в 16 км от текущей линии фронта.

Ситуация на Покровском направлении

Как писал УНИАН, военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что на Покровском направлении обвала фронта нет, а российские захватчики еще далеки от города Покровск. Вместе с тем он признал определенные ошибки украинского командования.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов в свою очередь отметил, что враг ежедневно продвигается понемногу именно на Покровском направлении. По его словам, сам по себе этот факт еще не является трагедией. Трагедией будет, если россияне разорвут оборонительный строй ВСУ и вырвутся на оперативное пространство.

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