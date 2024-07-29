Противник надеется зайти на трассу Покровск-Константиновка, а севернее идти к трассе, которая соединяет Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск с Харьковщиной.

Российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении и не оставляют надежду сделать большой котел.

Об этом заявил военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Киев24. "Враг ежедневно продвигается понемногу именно на Покровском направлении. Я советую никому не делать трагедию из карты, где вы видите, что где-то потерян какой-то небольшой населенный пункт. Это на самом деле не критично, это не трагедия. Проблема, трагедия и действительно ужас, если прорван фронт, сквозь эту щель враг полезет, бросит резервы и будет идти", - отметил он.

По словам Сазонова, пока ВСУ отступают на позиции и держат фронт, до тех пор никакого прорыва врага не будет.

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"Почему враг лезет именно на Покровск сейчас? Мое личное мнение, что он не оставляет надежду сделать большой-большой котел, то есть зайти на трассу Покровск-Константиновка, а севернее идти к трассе, которая объединяет Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск с Харьковщиной, которая идет на север с Лиманского направления", - пояснил он.

При этом, Сазонов добавил, что на Лиманском направлении противник успеха не имеет.

Война в Украине: новости

28 июля аналитики DeepState заявили, что российские оккупационные войска имеют продвижение на нескольких участках фронта. В частности, враг продвинулся возле Водяного Донецкой области.

Отмечалось, что оккупанты также имеют продвижение возле других населенных пунктов. "Враг продвинулся возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке", - говорилось в сообщении.

Сегодня в DeepState заявили, что оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области. В частности, по их данным враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, у Желанного и Новоалександровки.

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