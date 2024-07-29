Российские оккупанты буквально ежедневно кладут десятки своих солдат для того, чтобы прогрызться на один-два километра.

На Покровском направлении обвала фронта нет, российские захватчики еще далеки от города Покровск. Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал в эфире Radio NV.

В частности, он проанализировал продвижение россиян на Покровском направлении.

"Никакой катастрофы пока нет и быть не может на сегодняшний день", - сказал Грабский.

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В то же время, эксперт отметил, что ошибки на фронте есть всегда.

"Мы видим ситуацию, при которой, противник сначала акцентировал свое движение на направление Очеретино-Воздвиженка - они пытались прорваться к трассе. И возможно это стало, знаете, элементом недооценки ситуации, которая сейчас происходит относительно того, что противник внезапно развернулся и пошел на запад Очеретино в направлении на Покровск", - отметил эксперт.

В этой связи, он добавил, что усматривается очень понятная логика противника.

"Потому что они фактически выбили нас и прошли реку Волчья, где был бы смысл делать какие-то оборонительные укрепления, и противник идет таким широким обхватом для того, чтобы, скорее всего, создать достаточно широкую зону влияния по трассе Покровск-Константиновка и создать нависание над Карловкой для того, чтобы выйти на дорогу, которая соединяет Покровск с Карловкой", - сообщил Грабский.

Эксперт сказал, что враг совершил прорыв, но сложно сказать, что стало предпосылкой этого прорыва. По его словам, есть человеческий фактор и фактор быстрых действий.

"Поэтому, мы сейчас наблюдаем такое продвижение противника. Сказать, что оно там безостановочное, что это нашествие - я бы так не говорил. Хотя определенные направления, например, от Прогресса до Сергеевки, наблюдаются вдоль трассы, которые вызывают абсолютное беспокойство. Но противник не обвалил наш фронт, и в принципе, он еще далек от того, чтобы добраться до Покровска", - подчеркнул Грабский.

В то же время, он признал, что ситуация очень сложная.

При этом, эксперт подчеркивает, что на Покровском направлении обвала фронта нет. Для этого противник должен продвигаться по 20-25 км в сутки, а такого не происходит.

"Мы видим, что противник буквально ежедневно кладет десятки своих солдат для того, чтобы прогрызться на один-два километра. Это никоим образом нельзя назвать обвалом фронта. Обвалом фронта можно назвать ситуацию, с которой противник может достичь каких-то локаций, которые могут серьезно повлиять на устойчивость нашей обороны на этом направлении в целом", - отметил Грабский.

По его словам, противник рвется к Покровску, создавая нависание над Курахово и Угледаром.

"Мы наблюдаем попытки такого продвижения. Насколько они эффективны - сказать очень трудно, потому что мы видим периодические рывки вперед, но говорить о том, что фронт обвалился - будет очень рано", - сказал Грабский.

В то же время, он считает, что ВСУ могут еще отступать до определенных локаций и рубежей, где целесообразно создание линии обороны.

"Ставит ли себе Украина в таких условиях прикрыть каждый клочок территории? Уважаемые друзья, это невозможно. Мы не можем об этом говорить, потому что у нас отношение сил и средств не настолько в пользу Украины", - сказал Грабский.

По его убеждению, то темп наступления врага, который сейчас происходит, говорит о том, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать противника, дать нашим войскам сосредоточиться и создать линии обороны и задержать оккупантов на других рубежах.

"Наша перспектива - задержать противника на рубежах, на которых мы сможем организовать оборону, не допустить его дальнейшего продвижения, нанести ему максимальное поражение и создать предпосылки для перехода в контратаки, в контрнаступление. Еще раз повторяю - это не значит, что мы должны держаться за каждый клочок земли, а наша задача сейчас - максимально остановить продвижение противника, и что мы достаточно активно делаем, и на подготовленных рубежах обороны встретить его для того, чтобы нанести максимальное поражение", - подчеркнул Грабский.

"Поэтому, говорить о том, что противник сможет в дальнейшем продвигаться вперед, будет очень пессимистично или неуместно пессимистично", - убежден эксперт.

Война в Украине - обстановка на Покровском направлении

Военный ВСУ Кирилл Сазонов сказал, что российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении и не оставляют надежду сделать большой котел. По его мнению, враг не оставляет надежды зайти на трассу Покровск-Константиновка, а севернее идти к трассе, которая соединяет Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск с Харьковщиной, которая идет на север с Лиманского направления.

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