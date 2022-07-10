Детонация припасов, сильные "фейерверки" и пожары - ночь на Луганщине и в Донецкой области прошла неспокойно.

На Донбассе очередная "бавовна" - ночью взрывы были слышны сразу в нескольких временно оккупированных городах Луганской и Донецкой областей. Горят склады боеприпасов и шахта в Донецке - жители слышат детонацию припасов и видят "фейерверки".

Видео с последствиями "бавовны" опубликовали в Telegram-канале "Типичный Донецк".

Неспокойная ночь была в Алчевске, Торезе, Харцызске, Шахтерске, Кировском, Иловайске, Торезе и в Калининском районе Донецка. В Шахтерске из-за пожаров и взрывов даже объявили эвакуацию, пока что только в пределах города. Жителей города просят переместиться из одного района в другой.

Жители временно оккупированных городов Донбасса пишут, что в их населенных пунктах очень "шумно". В комментариях пользователи делятся впечатлениями и страхами из-за взрывов. Некоторые уже придумали, как РФ может остановить полномасштабную войну.

"У России есть только один выход сделать жест доброй воли и уйти с Донецка и Луганска, а потом, может, и за столом говорить как выйти из Крыма целыми", - пишут комментаторы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия срочно ищет 20 тысяч контрактников, желающих умереть в Украине.

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