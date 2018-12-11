Модный "Оскар" назвал лучшую модель 2018 года (фото)

Ею стала 17 летняя Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд.

В Кенсингтоне состоялась церемония вручения премии Fashion Awards 2018. На модном "Оскаре" было названо имя лучшей модели 2018 года.

Ею стала 17 летняя Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд. Об этом сообщает Dailymail.

Соперницами Гербер стали: Адут Акеч, Адвоа Абоа, Белла Хадид и Винни Харлоу. Для мероприятия обладательница почетного титула выбрала оригинальный наряд с бахромой из коллекции Alexander McQueen. Премию Кайи вручила певица Рита Ора.