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Модный "Оскар" назвал лучшую модель 2018 года (фото)

11:25, 11 декабря 2018
Мир
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Гербер на показе Chanel / соцсети

Ею стала 17 летняя Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд. Об этом сообщает Dailymail.

Соперницами Гербер стали: Адут Акеч, Адвоа Абоа, Белла Хадид и Винни Харлоу. Для мероприятия обладательница почетного титула выбрала оригинальный наряд с бахромой из коллекции Alexander McQueen. Премию Кайи вручила певица Рита Ора.

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Теги: #Оскар#модель