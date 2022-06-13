ВСУ идентифицировали позиции российских наемников и ударили по ним.

На днях ВСУ ударили по стадиону с "вагнеровцами" в Кадиевке Луганской области. Оказывается, российские наемники сами "спалились".

Об этом в интервью НВ рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

По его словам, наведение наши военные сделали благодаря видео в сети, которое выложили россияне в TikTok.

"Относительно ситуации с "вагнеровцами". Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который расположен в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон, и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар", - заявил Михайлов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что Вооруженные Силы Украины нанесли точный удар по базе "вагнеровцев" в Кадиевке. Выжил лишь один рашист.

По данным Гайдая, вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне оккупировали еще в 2014 году.

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